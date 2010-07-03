Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил в эфире канала "1+1", что в команде Зеленского расценивают петицию как "смешную шутку".

Он отметил, что оснований для реагирования на нее нет, так как случаи, когда заканчиваются полномочия президента, предусмотрены законодательством.

Петиция, которая выложена на сайте правительства, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Автор утверждает, что у Зеленского "на самом деле нет поддержки 73 процентов избирателей", так как он всего лишь консолидировал протест украинцев.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.