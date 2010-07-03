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15:44

Петицию с требованием отставки Зеленского назвали любовью к шоу

политика за рубежом

15:44

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Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO

Появление петиции с требованием отставки нового президента Украины Владимира Зеленского вызвано "эффектом демократии". В этом уверен глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, передает RT.

Петицию уже подписали более 15 тысяч человек. Притом, что для рассмотрения нужны 25 тысяч подписей. На сбор недостающих голосов у авторов петиции есть 92 дня.

По словам Охрименко, сам факт появления петиции еще не означает, что ее надо выполнять.

"С точки зрения пиара да, это забавно. Это еще раз показывает, что на Украине любят шоу", – сказал экономист, добавив, что Зеленскому еще предстоит преодолеть немало трудностей.

Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая. За первые дни работы он распустил Верховную раду, отправил в отставку главу Службы безопасности Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и главу Минобороны Степана Полторака.

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