Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Верховную Раду в попытке продлить свою политическую жизнь.

Таким образом он отреагировал на отказ депутатов рассмотреть его первый законопроект. Зеленский предлагал внести изменения в избирательный кодекс.

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь", – написал он в Facebook.

По мнению главы государства, депутаты рассчитывают "снова пролезть в парламент", передает "Комсомольская правда".

Инициатива Зеленского предполагала переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера.

За рассмотрение президентского законопроекта на заседании проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.