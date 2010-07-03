Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", – говорится в сообщении.

После осмотра бытовых условий военных Зеленский заявил о необходимости улучшения обеспечения военнослужащих. В конце своего визита президент Украины заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

20 мая в Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского. Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также президент пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

Зеленский официально признан победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% украинских избирателей.

