Эксперт оценил отказ Рады принять отставку Гройсмана

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Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал решение Верховной рады не принимать отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Отставка Гройсмана не была принята из-за отставки Верховной рады. На сегодняшний момент Зеленский сделал очень большую ошибку, отправив Верховную раду в отставку. Сегодня Рада делает все, что ей выгодно", – цитирует Охрименко RT.

Эксперт полагает, что парламент может "серьезно навредить" новоизбранному президенту.

Ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана. Заявление об увольнении поддержали лишь 97 человек из необходимого минимума в 226 парламентариев.

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.