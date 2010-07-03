Совфед оценил предложение Кучмы снять блокаду с Донбасса

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы снять с региона экономическую блокаду.
"Пока трудно сказать, увенчается ли эта инициатива успехом. Идея хорошая, и, если Украина её реализует, то откажется от блокады региона, признает живущих там людей своими гражданами. Мы сможем только приветствовать подобное решение. Но, я думаю, что господин Кучма и президент Зеленский могут столкнуться с жёстким противостоянием со стороны украинских радикалов", – сказал он в разговоре с RT.
Джабаров добавил, что Зеленский сможет справиться с радикально настроенными группами. Если он сможет отстоять позиции своего главного переговорщика в лице Кучмы, то появятся все шансы, заявил сенатор.
Ранее специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что предложение снять блокаду с Донбасса сделал Леонид Кучма, который возглавил украинскую делегацию. Представители Донецкой и Луганской областей поддержали его в этом.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик. Киев в ответ на это установил полную блокаду региона, включая выплаты жителям.
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