Эксперт оценил возвращение Кучмы в группу по Донбассу

Владимир Зеленский находится в поиске людей, которые помогали бы ему проводить внутреннюю и внешнюю политику. Такое мнение высказал российский политолог Иван Мезюхо.

"У него нет своей команды, и, конечно, он присматривается и к отставным политическим деятелями, в том числе к бывшим президентам страны, для того чтобы в их лице найти поддержку его инициатив. Я думаю, что это, наверное, не самое худшее назначение, которое могло бы произойти", – цитирует RT Мезюхо.

Ранее сообщалось, что президент Украины назначил Леонида Кучму представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. Встреча состоится в Минске 5 июня, ее участники – Украина, Россия и ОБСЕ.

Кучма не первый год участвует в разрешении конфликта. Он возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу с 2014 по октябрь 2018 года. Именно он в сентябре 2014 года подписал Минский протокол, предусматривающий прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. В 2018 году свой уход из состава делегации он объяснял возрастом и отсутствием прогресса в обсуждении.

Пресс-служба украинского президента приводит слова Кучмы. Политик заявил, что планирует инициировать перемирие на юго-востоке страны на время сбора урожая. По его словам, также "есть вопросы, требующие законодательного урегулирования" со стороны Киева.

Кучма был президентом Украины в 1994-2005 годах. В 1992-1993 годах занимал пост премьер-министра.

