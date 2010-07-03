Эксперт оценил возвращение Кучмы в группу по Донбассу

Владимир Зеленский находится в поиске людей, которые помогали бы ему проводить внутреннюю и внешнюю политику. Такое мнение высказал российский политолог Иван Мезюхо.
"У него нет своей команды, и, конечно, он присматривается и к отставным политическим деятелями, в том числе к бывшим президентам страны, для того чтобы в их лице найти поддержку его инициатив. Я думаю, что это, наверное, не самое худшее назначение, которое могло бы произойти", – цитирует RT Мезюхо.
Ранее сообщалось, что президент Украины назначил Леонида Кучму представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. Встреча состоится в Минске 5 июня, ее участники – Украина, Россия и ОБСЕ.
Кучма не первый год участвует в разрешении конфликта. Он возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу с 2014 по октябрь 2018 года. Именно он в сентябре 2014 года подписал Минский протокол, предусматривающий прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. В 2018 году свой уход из состава делегации он объяснял возрастом и отсутствием прогресса в обсуждении.
Пресс-служба украинского президента приводит слова Кучмы. Политик заявил, что планирует инициировать перемирие на юго-востоке страны на время сбора урожая. По его словам, также "есть вопросы, требующие законодательного урегулирования" со стороны Киева.
Кучма был президентом Украины в 1994-2005 годах. В 1992-1993 годах занимал пост премьер-министра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.