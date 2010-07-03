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06:17

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

политика

06:17

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Фото: depositphotos/mariakarabella

За прямые переговоры между Россией и Украиной выступил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает РИА Новости со ссылкой на издание "МедиаПорт".

"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" – приводит слова политика агентство.

Кернес подчеркнул, что переговоры – это запрос населения Украины. Социология такова, что нужны прямые переговоры.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан также сделал заявление о том, что переговоры между Москвой и Киевом нужны, если украинские власти хотят достигнуть мира в Донбассе.

Однако Владимир Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией. О том, что диалога не будет, украинский лидер сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM – 2019.

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.

В России же не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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