В администрации Зеленского выступили за переговоры с РФ

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Переговоры между Москвой и Киевом нужны, если украинские власти хотят достигнуть мира в Донбассе, заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", – сказал Богдан в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что вопрос условий, при которых эта встреча состоится, остается открытым.

Также Богдан выразил мнение, что урегулировать ситуацию в Донбассе можно мирным путем.

"Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти", – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией. О том, что диалога не будет, украинский лидер сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM – 2019.

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.

