Зеленский отказался от диалога с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией. О том, что диалога не будет, украинский лидер сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM – 2019, передает ТАСС.

На вопрос журналиста, будут ли переговоры с Москвой, Зеленский ответил: "Нет".

Ранее стало известно о намерении Зеленского провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

По словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент. Вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России.

Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную Раду.

