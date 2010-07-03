Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"

На встрече с американским сенатором Робертом Портманом Владимир Зеленский заявил, что его страна ведет "две войны".
"У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны", – приводит слова украинского лидера РИА Новости.
Зеленский акцентировал, что решение распустить парламент было вынужденным. Верховная рада работала плохо и могла замедлить формирование правительства. Без досрочных парламентских выборов кабинет министров был бы сформирован в декабре, а Украина “так долго ждать не может”.
В ходе беседы поднимался вопрос о Донбассе и необходимых шагах в сторону мирного урегулирования. Прекращение огня Зеленский назвал своей первой задачей. По его словам, ради этого он готов на все, в том числе пожертвовать своей должностью.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля текущего года.
30 апреля украинский ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.
Инаугурация нового президента состоялась в Киеве 20 мая.
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