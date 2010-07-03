Медведев счел возможным вернуться к обсуждению газовых вопросов после выборов в Раду

18:45
18:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
После выборов в Верховную Раду у депутатов и нового правительства будет возможность вернуться к газовым вопросам между РФ и Украиной. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с главой политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко, сообщает ТАСС.
По мнению главы российского правительства, существует несколько вариантов развития событий. "Один из них, может быть, самый простой – сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно", – заявил Медведев.
"Второй вариант, который мы никогда не отрицали, – это вариант консорциума", – заявил Медведев, уточнив, что в определенный период этот вариант был "сверхполитизирован", но сейчас, с учетом альтернативных каналов поставки ("Турецкий поток" и "Северный поток"), "эта политизация уже ушла в прошлое".
Медведев отметил, что сейчас на Украине сложилась "ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории не очень богатого государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить". Он также уточнил, что "никакого формального реверса" на Украине нет.
Бойко, в свою очередь, заявил, что "сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика и стран ЕС как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным".
Он заявил о планах "перейти к практической реализации уже после парламентских выборов, когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти". По его мнению, данный вопрос "критически важен", а "времени осталось мало".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести в Минске встречу с участием глав России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции.
Путин, в свою очередь, заявил, что сближение России с Украиной неизбежно. "Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", – отметил президент РФ.
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