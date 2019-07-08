Оливер Стоун взял интервью у Путина об Украине

Режиссер Оливер Стоун взял интервью у Владимира Путина в рамках создания документального фильма "В борьбе за Украину". Американский режиссер обсудил с российским лидером инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года.
Как рассказал режиссеру Путин, это была провокация бывшего президента Украины Петра Порошенко, который планировал обеспечить успех своей предвыборной кампании.
"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения", – приводятся слова Путина на сайте Первого канала.
Также он отметил, что бывший украинский лидер мог ввести особое положение на территории всей страны или отложить выборы.
"Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", – добавил Путин.
Фильм "В борьбе за Украину" посвящен событиям после Майдана 2013 года.
Ранее Стоун пообещал снять фильм о нынешнем президенте США Дональде Трампе.
Два года назад Оливер Стоун выпустил фильм и о президенте Владимире Путине. Киноленту показали в российских кинотеатрах.
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