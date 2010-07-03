Оливер Стоун снимет фильм о Дональде Трампе

Фото: ТАССZUMA/Oliver Contreras

Оливер Стоун пообещал снять фильм о нынешнем президенте США Дональде Трампе. Такое заявление режиссер сделал во время кинфестиваля на Сицилии в городе Таормине. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты"

"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", – рассказал Стоун.

Уточняется, что новый фильм режиссера будет комедией. Ранее в 2008 году Стоун уже снял юмористическую киноленту "Буш", который был посвящен президенту Джорджу Бушу-младшему.

Два года назад Оливер Стоун выпустил фильм и о президенте Владимире Путине. Киноленту показали в российских кинотеатрах.