Стоун назвал причину создания фильма о Путине

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о причине создания фильма о президенте России Владимире Путине, сообщает издание Star Tribune. По словам Стоуна, его новый фильм призван не допустить дальнейшего ухудшения отношений между двумя державами.

Он рассказал, что фильм снимался два года. Первая серия фильма выйдет в Соединенных Штатах на кабельном канале Showtime в понедельник, 12 июня.

Стоун приоткрыл завесу тайны, витающей над темой фильма. Он сказал, что этот фильм очень важен для граждан США, так как он предназначен для того, чтобы люди поменяли свою точку зрения в отношении российского лидера.

Отметим, что американский режиссер неоднократно подвергался обвинениям за свои фильмы. В частности, фильмы о лидерах Кубы и Венесуэлы были раскритикованы прессой.