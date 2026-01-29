Форма поиска по сайту

29 января, 17:58

Происшествия

Похороны погибшего в Босфоре пловца Свечникова пройдут в Подмосковье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Похороны погибшего во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле российского пловца Николая Свечникова пройдут в субботу, 31 января. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала его мать Галина Свечникова.

Она добавила, что церемония прощания состоится в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье.

Свечников пропал 24 августа 2025 года. Предполагалось, что причиной могло стать внезапное ухудшение здоровья спортсмена, также в СМИ появлялась информация, что он якобы плыл по неверному маршруту.

При этом мать россиянина выражала сомнение в том, что ее сын мог самостоятельно прервать участие в соревнованиях. Она сообщала о намерении подать в суд на организаторов заплыва с требованием компенсации.

Активные поиски спортсмена были официально приостановлены 31 октября. Однако в Генконсульстве России в Стамбуле отмечали, что расследование не считается завершенным.

Тело Свечникова обнаружили 20 января 2026 года в ходе работ по очистке дна Босфорского пролива. Генконсульство подтвердило, что оно принадлежит спортсмену.

происшествияспортза рубежом

