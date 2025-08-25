Причиной пропажи российского пловца в Турции могло стать плохое самочувствие

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Возможной причиной пропажи российского пловца Николая Свечникова во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле могло стать его плохое самочувствие, сообщает телеканал "360" со ссылкой на участника соревнований по имени Дмитрий.

О пропаже россиянина во время заплыва через пролив стало известно 25 августа. Он стартовал в числе первых, но вскоре пропал из виду и не пришел к финишу.

Собеседник СМИ отметил, что познакомился с мужчиной за день до старта на корабле, с которого участники соревнований осматривали маршрут. В день старта он также видел его – Свечников заходил в воду сразу за ним.

"Новостей сейчас нет, как понимаю, все в поисках. Я думаю, во время заплыва ему стало плохо. И все", – поделился своим взглядом на ситуацию собеседник журналистов.

В свою очередь, друг Свечникова в беседе с RT отметил, что у семьи пропавшего спортсмена есть вопросы к организаторам заплыва. Родственники не понимают, почему во время соревнований не соблюдались меры безопасности, а исчезновение россиянина заметили лишь через полтора часа.



"Супруга Николая вылетела в Стамбул. Мы же пытаемся выйти на все уровни: поисковые отряды, посольство, консульство. Пока все сложно", – отметил собеседник.

По его словам, Свечников занимался плаванием с 5 лет, однако переплывал Босфор впервые.

Вместе с тем во время заплыва в Стамбуле фиксировались сложные погодные условия, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Из-за сильного ливня и тумана спортсмены не видели ориентиры вдоль маршрута.

По данным журналистов, организаторы долго откладывали старт заплыва. При этом многие спортсмены обратили внимание на слишком слабое течение в Босфоре, которое замедляло движение.

Генконсульство РФ в Стамбуле уже готовит запрос турецкой стороне в связи с инцидентом, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство. Уточняется, что официальной информации от Анкары пока не поступало.

Ранее столичный пловец Дмитрий Ионов скончался в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла во время соревнований на открытой воде X-Waters Volga, на завершающем этапе заплыва. Перед финишем Ионов почувствовал себя плохо и обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу, но спасти Ионова не удалось.

