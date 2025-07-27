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27 июля, 04:43

Происшествия

Московский пловец скончался во время соревнований в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал SHOT

Во время соревнований на открытой воде X-Waters Volga 26 июля в Нижнем Новгороде скончался пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Об этом сообщила пресс-служба организаторов турнира.

Трагедия произошла на завершающем этапе заплыва, перед финишем Ионов почувствовал себя плохо и обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Спортсмен потерял сознание в момент эвакуации на лодку.

Мужчине оказали первую помощь и оперативно доставили в больницу. Но несмотря на все усилия врачей спасти Ионова не удалось, он скончался в реанимации.

Отмечается, что причина смерти была сообщена родственникам погибшего в соответствии с нормами врачебной этики. Организаторы соревнований выразили искренние соболезнования семье спортсмена.

Дмитрий Ионов являлся опытным пловцом и принимал участие в X-Waters Volga с 2023 года. За это время пловец вышел на старт в семи заплывах.

Ранее мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер в США после проигранного боя. Последним поединком 37-летнего спортсмена стала встреча с 21-летним Филиппом Веллой.

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