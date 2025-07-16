Норвежский призер Олимпиады Эудун Гренвольд погиб от удара молнии

Фото: ТАСС/AP/Mark J. Terrill

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу Эудун Гренвольд погиб от удара молнии. Об этом сообщает NRK со ссылкой на публикацию жены спортсмена Кристин Тандберг Хаугсью в соцсетях.

"Сегодня ты покинул нас. То, что началось с чудесных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были в нашем коттедже", – написала она.

Уточняется, что после удара молнией спортсмену оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, где он скончался.

Гренвольд родился в 1976 году в Норвегии. Спортивную карьеру он начинал в качестве горнолыжника. Спортсмен выступал на Кубке мира, а в 2003 и 2004 годах становился победителем чемпионата страны по скоростному спуску.

Затем он стал бронзовым призером чемпионата мира и выиграл общий зачет Кубка мира. После получения бронзовой медали на Олимпиаде 2010 года спортсмен завершил карьеру и стал тренировать сборную Норвегии по ски-кроссу.

