Три человека погибли от удара молнии в Тульской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области. Еще трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

По предварительным данным, молния ударила в людей в селе Бунырево Алексинского района.

В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что по факту гибели людей на пляже организована процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.

В свою очередь, в прокуратуре заявили РИА Новости о проведении проверки соблюдения законодательства об организации летнего отдыха граждан у водоемов. На место происшествия выехал Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков.

Ранее 36-летний москвич умер в Новгородской области от удара молнии. По информации следствия, мужчина приехал в регион со своей девушкой с целью туризма. Он готовил еду на костре в тот момент, когда его поразил электрический разряд. По факту случившегося началась проверка.