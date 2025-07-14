14 июля, 15:22Происшествия
Три человека погибли от удара молнии в Тульской области
По предварительным данным, молния ударила в людей в селе Бунырево Алексинского района.
В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что по факту гибели людей на пляже организована процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.
В свою очередь, в прокуратуре заявили РИА Новости о проведении проверки соблюдения законодательства об организации летнего отдыха граждан у водоемов. На место происшествия выехал Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков.
Ранее 36-летний москвич умер в Новгородской области от удара молнии. По информации следствия, мужчина приехал в регион со своей девушкой с целью туризма. Он готовил еду на костре в тот момент, когда его поразил электрический разряд. По факту случившегося началась проверка.
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