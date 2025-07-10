Москвич умер от удара молнии в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Новгородской области"

В Новгородской области от удара молнии умер 36-летний москвич. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел вечером в среду, 9 июля, возле деревни Сухая Ветошь, которая расположена в Валдайском районе. По данным ведомства, мужчина приехал в регион со своей девушкой с целью туризма. Он готовил еду на костре в тот момент, когда его ударила молния.

Следователи начали проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Кроме того, сотрудники регионального СК планируют провести судмедэкспертизу.

Ранее в Пермском крае следователи начали проверку после гибели женщины. Местные жители в соцсетях писали, что в селе Крохалево 52-летнюю доярку поразила молния. Инцидент произошел, когда та возвращалась домой после работы.

Как указали в региональном МЧС, после прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает, воспламеняется одежда. Чаще всего пострадавшие получают ожог, электротравму, а также теряют зрение и слух. Помимо этого, может быть парализована работа мозга и сердца.

