СК установит обстоятельства гибели доярки от удара молнии в Пермском крае

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Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю разбираются в обстоятельствах гибели доярки от удара молнии. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.

Как писали местные жители в соцсетях, в селе Крохалево 52-летнюю доярку поразила молния. Женщина якобы возвращалась домой после работы, когда началась гроза.

В региональном управлении СК уточнили, что молния попала в женщину, в результате чего она скончалась. По информации ведомства, тело женщины нашли в Юсьвинском районе.

В свою очередь, в краевом Минздраве агентству сказали, что смерть доярки констатировал медработник утром 18 мая.

Как заявили в МЧС, после прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает, воспламеняется одежда. Чаще всего пострадавшие получают ожог, электротравму, а также теряют зрение и слух. Помимо этого, может быть парализована работа мозга и сердца.

Ранее москвичка погибла из-за травм, полученных при ударе молнии. Инцидент произошел рядом с городом Лесным в Свердловской области. По словам правоохранителей, женщина и ее сестра во время грозы спрятались под деревом. От удара молнии одна сестра скончалась, а вторая потеряла сознание, но осталась жива.