Подросток погиб после удара молнии в Новосибирской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Молния ударила в шалаш, в котором во время грозы находились двое подростков-пастухов. Инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу района Олега Королева.

"Один мальчик погиб, другой – в больнице, он в сознании", – заявил он.

По его словам, из-за удара погиб 16-летний подросток, на его теле обнаружены признаки поражения электрическим током. С аналогичными травмами был госпитализирован 13-летний мальчик. По предварительным данным, дети пользовались телефонами, что привлекло молнию.

Болотнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по региону проводит расследование по факту смерти несовершеннолетнего, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. По данным следствия, подростки прятались от дождя под деревом.

Ранее от удара молнии погиб один человек в Воронежской области, еще двое детей и взрослый получили травмы. Происшествие случилось в Лискинском районе в селе Нижний Икорец.

До этого молния убила 49-летнего жителя Симферополя на овощной базе в Краснодаре. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

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