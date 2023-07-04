Человек погиб после удара молнии под Воронежем

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Один человек погиб после удара молнии в Воронежской области, еще двое детей и взрослый получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона.

Происшествие случилось около 21:00 в понедельник, 3 июля, в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. Один из пострадавших был переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжелом состоянии.

Еще один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, уточнили в департаменте здравоохранения. Второго несовершеннолетнего в крайне тяжелом состоянии подготавливают к транспортировке в областную детскую больницу № 2.

Ранее сообщалось, что удар молнии в голову убил 49-летнего жителя Симферополя на овощной базе в Краснодаре. Мужчина во время дождя находился в хуторе Ленина. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

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