Двое из пострадавших при ударе молнии у Белого дома скончались – СМИ

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Два человека скончались после удара молнии у Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, двое – пожилая супружеская пара из Висконсина – от полученных травм скончались.

"Мы огорчены трагической гибелью людей во время удара молнии в Лафайет-парке. Скорбим вместе с семьями, потерявшими любимых, и молимся за тех, кто продолжает бороться за жизнь", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее пресс-служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона сообщила, что в США четыре человека пострадали, попав под удар молнии напротив Белого дома.

Отмечалось, что после удара молнии в парке Лафайет сотрудники экстренных служб доставили в больницы двух мужчин и двух женщин. У пострадавших зафиксировали тяжелые травмы, представляющие угрозу жизни.

До этого один человек погиб в результате удара молнии, который вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Тамаулипас.