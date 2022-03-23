Молния ударила в самолет Майли Сайрус

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Самолет Майли Сайрус совершил экстренную посадку из-за попадания в него молнии, сообщает "Газета.ру".

Певица летела в Парагвай на фестиваль Asuncionico в столице страны Асунсьоне.

"Наш самолет попал в неожиданную грозу, в него ударила молния. Команда, группа, друзья и семья, путешествовавшие со мной, в порядке после экстренной посадки. Увы, в Парагвай мы не долетели", – рассказала Сайрус в соцсетях.

4 марта самолет Sukhoi Superjet, следующий по маршруту Москвы – Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности системы наддува благополучно вернулся в аэропорт вылета. Борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.

До этого пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Махачкала, по техническим причинам вернулся в аэропорт Шереметьево.

