Самолет Москва – Махачкала возвращается в Шереметьево по техническим причинам

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Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Махачкала, по техническим причинам возвращается в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник РИА Новости сообщил, что у самолета после взлета не убрались створки передней стойки шасси. В настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо для возврата в Шереметьево.

Ранее самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Петропавловск-Камчатский, совершил посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.