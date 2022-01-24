Ребенок родился на борту самолета, летевшего из Москвы в Доминикану

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На борту самолета рейсом Москва – Пунта-Кана родился ребенок. Об этом сообщается на странице "Аэрофлота" в Instagram.

Во время перелета на свет появился мальчик. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа роды прошли благополучно.

Ранее сообщалось, что самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира 1954 года рождения. Смерть мужчины зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.

До этого на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Самару, погиб пассажир. Самолет сел в Каире, где врачи констатировали его смерть. В авиакомпании S7 сообщили, что мужчина покончил с собой. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.