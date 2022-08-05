Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии у Белого дома

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В США четыре человека пострадали, попав под удар молнии напротив Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона.

"Удар молнии в парке Лафайет. <...> Сотрудники экстренных служб доставили в больницы двух мужчин и двух женщин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, представляющие угрозу жизни.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате удара молнии, который вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Тамаулипас.

До этого в Индии от удара молнии погибли 11 человек. Трагедия произошла, когда люди фотографировались на фоне местной достопримечательности – сторожевой башни форта Амер.