Новости мира: в Индии 11 человек погибли от удара молнии

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В Индии 11 человек погибли от удара молнии. Несмотря на непогоду и сильный дождь люди фотографировались на фоне местной достопримечательности – сторожевой башни форта Амер. На площадке собралось около 30 человек, когда прямо в башню с неба ударил разряд. Испуганные туристы начали спрыгивать на землю. Но многим спастись не удалось.
В Грузии демонстранты требуют отставки правительства. После того, как в Тбилиси произошли столкновения между сторонниками и противниками ЛГБТ-движения, был найден мертвым оператор местной телекомпании. Сообщается, что Лексо Лашкарава снимал репортаж о беспорядках и был жестоко избит. После того, как тело мужчины обнаружили, сотни его коллег вышли к зданию грузинского парламента. По их мнению, кабинет министров потерял контроль над ситуацией в стране и должен уйти в отставку. Демонстранты говорят, что если их требования не будут выполнены до 12 часов дня, они начнут серию массовых манифестаций.
Власти Гаити заявили о задержании одного из подозреваемых в организации убийства президента Жовенеля Моиза. По версии следствия, всего организаторов нападения было трое. Они завербовали колумбийских боевиков, работавших на охранную фирму, зарегистрированную в США. Следователи считают, что убийство было совершено по политическим мотивам. Сейчас на Гаити идет подготовка к досрочным президентским выборам. Пока страной руководит исполняющий обязанности премьер-министра.
Президент Кубы призвал всех людей, верных коммунистической партии, выйти на улицы против демонстрантов, которые требуют отставки правительства. В выходные по всей стране прошли массовые акции протеста. Люди жаловались на дефицит еды, лекарств и предметов первой необходимости. Глава государства Мигель Диас-Канель назвал демонстрантов предателями и агентами американских спецслужб.
В США двое мужчин погибли при крушении самодельного самолета. Трагедия произошла в штате Огайо. Пилоты-любители подняли собранный своими руками самолет в воздух, но длился их полет не долго. Машина внезапно заглохла и рухнула на землю. По информации местных СМИ, летательный аппарат не был зарегистрирован в соответствующих органах, разрешение на полет не выдавалось.
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