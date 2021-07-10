В Тольятти ввели режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

20:35
Фото: 63.mchs.gov.ru
В Тольятти введен режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве между Центральным районом и поселком Портовый, сообщает глава города Николай Ренц в своем Instagram.
"Прокуратурой города Тольятти организована проверка соблюдения законодательства о лесопользовании", – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
О пожаре стало известно 10 июля. Пострадавших нет, распространения огня на населенные пункты удалось избежать. В общей сложности огонь охватил 35 гектаров леса.
Если возникнет необходимость эвакуации из санатория "Лесной", на территории которого находится 224 человека, местные службы подготовили 11 автобусов.
Кроме того, к месту пожара привлекли силы Волжского спасательного центра МЧС России, а также задействовали вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Ранее челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами в регионе. А замглавы МЧС Илья Денисов рассказал, что пожарные и сотрудники других служб совместно с добровольцами сумели защитить от огня более 1,8 тысячи домов в семи населенных пунктах. При этом 72 строения все-таки сгорели.
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