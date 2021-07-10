Потерявшие имущество во время пожаров в Челябинской области получат до 100 тыс руб

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Правительство Челябинской области установило размер выплаты для граждан, потерявших имущество во время лесных пожаров в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Глава региона поручил максимально быстро провести работу по предоставлению выплат пострадавшим в связи с утратой имущества. В случае полной утраты имущества сумма выплаты составит 100 тысяч рублей, частичной – 50 тысяч рублей", – указано в сообщении.

Дополнительные меры поддержки разрабатываются для людей, которые из-за стихии лишились жилья. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что договоры о ликвидации последствий возгорания уже заключены с МЧС и рядом предприятий.

Руководитель региона также подчеркнул, что все пострадавшие при пожарах получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По официальным данным, были ранены 18 человек, один мужчина погиб.