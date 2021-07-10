Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами в регионе

Фото: 74.mchs.gov.ru

Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Текслеру было поручено подготовить предложения по восстановлению пострадавшего из-за стихии жилья граждан.

Поручения получили также в правительстве, администрации президента и управлении делами Кремля. Их задача организовать летний отдых на Черноморском побережье для детей из пострадавшего района.

Замглавы МЧС Илья Денисов рассказал, что пожарные и сотрудники других служб совместно с добровольцами сумели защитить от огня более 1,8 тысячи домов в семи населенных пунктах. При этом 72 строения все-таки сгорели.

Начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные сделали все от них зависящее в столь сложной ситуации.

Ранее стало известно о гибели человека в результате лесных пожаров в регионе. За расследование взялись представители полиции и Следственного комитета. Правоохранители выяснят, почему мужчина не эвакуировался.

