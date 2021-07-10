Один человек погиб в результате пожаров в Челябинской области

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о гибели человека в результате лесных пожаров в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, есть жертвы. В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения", – заявил чиновник.

По словам Текслера, за расследование взялись представители полиции и Следственного комитета. Правоохранители выяснят, почему мужчине не эвакуировался.

Пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь добавил, что тело мужчины было найдено в обгоревшем доме. По некоторым данным, он отказался покидать строение перед приходом огня.

Площадь лесных пожаров в Челябинской области составляет на данный момент 20 гектаров. В совокупности огонь прошел порядка 14 тысяч гектаров. Возгорание перекинулось даже на поселки Джабык и Запасное.