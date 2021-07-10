Замминистра МЧС прибыл в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров

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В пострадавшую от лесных пожаров Челябинскую область прибыла оперативная группа МЧС России вместе с замминистра Ильей Денисовым, сообщает пресс-служба МЧС.

"Для координации работ по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим в Магнитогорск прибыла оперативная группа МЧС России. Ее возглавляет замглавы ведомства Илья Денисов", – заявили в пресс-службе.

По прибытии Денисов сразу отправился на облет населенных пунктов, наиболее пострадавших от пожаров.

Кроме того, замглавы МЧС проверит, как ведутся работы по тушению возгораний и оказанию помощи людям, которые лишились крова.

Ранее людей из двух поселков в Челябинской области эвакуировали из-за лесного пожара. Огонь перекинулся на жилые дома. В общей сложности сгорело порядка 70 строений. Для жителей подготовили пункты временного размещения.

