Пожар произошел в здании школы в Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В станице Калининской Цимлянского района Ростовской области произошел пожар в здании школы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным экстренных служб, сейчас площадь возгорания в деревянном здании составляет 300 квадратных метров.

О пострадавших информации нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице на улице Вавилова. Из медучреждения эвакуировали людей.

В МЧС сообщили, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.