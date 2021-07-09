Пожар произошел в здании школы в Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
В станице Калининской Цимлянского района Ростовской области произошел пожар в здании школы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным экстренных служб, сейчас площадь возгорания в деревянном здании составляет 300 квадратных метров.
О пострадавших информации нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице на улице Вавилова. Из медучреждения эвакуировали людей.
В МЧС сообщили, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.