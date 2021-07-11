Авиакомпания "Россия" планирует взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь самолета

12:30
Фото: Москва 24
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету, сообщает РИА Новости представитель перевозчика.
Авиакомпания обратится в суд. Сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.
Отмечается, что в 02:20 один из пассажиров во время подготовки рейса 5625 Москва – Анталья открыл вторую левую дверь. Поскольку самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.
Из-за случившегося пассажиров высадили из самолета. Авиакомпания оперативно приняла решение о замене воздушного судна. Задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию инцидента.
Ранее сообщалось, что на самолете авиакомпании "Россия" произошел выпуск аварийного трапа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию инцидента.
Некоторые телеграм-каналы писали, что аварийный выход открыл пассажир из-за духоты в самолете, после чего был выпущен трап.
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