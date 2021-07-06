Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению Ан-26 на Камчатке

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает Росавиация.

"По поручению председателя правительства РФ М. В. Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края", – говорится в сообщении.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным прокуратуры, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров.

На поиски воздушного судна были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8 (415) 33-14-52.

Телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230 10 99.

