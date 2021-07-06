Глава Паланы находилась на борту пропавшего на Камчатке самолета

Фото: palana.org

Глава поселка городского типа Палана Ольга Мохирева находилась на борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Об этом сообщает ТАСС.

"Так оно и есть, да, она там [на борту пропавшего самолета АН-26]", – заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ольга Мохирева родилась в поселке Палана в 1979 году, профессиональную госдеятельность также связывала с родным местом. В феврале 2018 года избрана главой Паланы.

Также, по предварительным данным, в самолете находились начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляла финансовое управление.

В администрации Тигильского района подтвердили, что на борту самолета находились преимущественно жители поселения Палана. Именно туда направлялся летательный аппарат. По уточненным данным, в поселении мобилизованы врачи, подготовлена больница. Кроме того, подготовлена вездеходная техника на случай поисковой операции на земле.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным прокуратуры, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа.

По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки в аэропорту назначения самолета Ан-26 были сложными: наблюдались туман и облачность.

На поиски воздушного судна были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. Это могло произойти в результате ошибки пилотирования.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".