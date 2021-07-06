Дело возбудили на Камчатке после утраты связи с пассажирским самолетом

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Камчатском крае возбудили уголовное дело после потери связи с пассажирским самолетом Ан-26, сообщает ТАСС.
Дело заведено следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
По данным следствия, связь с самолетом Ан-26 потерялась днем в районе поселка Палана. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. На борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. Пропавший лайнер выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Крушение пока не подтверждается.
На поиски вылетели спасатели. Район маршрута пропавшего Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.
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