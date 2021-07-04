Легкомоторный самолет потерпел крушение в Казахстане

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Легкомоторный самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС страны.

Инцидент произошел 4 июля около 07:00 (04:00 по московскому времени) в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды. Самолет совершал обработку рисовых полей.

"Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле", – рассказали в МЧС.

Уточняется, что пилоты лайнера 1954 и 1967 годов рождения смогли выжить. Они были доставлены в больницу.

Ранее в западной части Гаити произошло крушение небольшого самолета. В результате случившегося погибли четыре человека.

До этого у побережья Гавайев совершил экстренную посадку грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту. В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что оба пилота были спасены.

1 июля сообщалось о крушении легкомоторного самолета в английском графстве Западный Сассек. Инцидент произошел в среду, 30 июня. В результате погибли два человека.