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Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает РИА Новости.

Уточняется, что все члены экипажа живы, информации о состоянии их здоровья пока нет.

"Самолет обнаружен. <...> Экипаж жив. <...> Пилот и летчик-наблюдатель в сознании", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что экипаж принят на борт вертолета Ми-8 и в ближайшее время будет доставлен в город Котлас.

О пропаже связи с командиром воздушного судна накануне вечером сообщили в МЧС. В ведомстве уточняли, что легкомоторный самолет проводил мониторинг лесопожарной обстановки в Верхнетоемском районе Архангельской области.

Ранее сообщалось о крушении вертолета Росгвардии в Ленинградской области. На борту было три человека, которые в результате инцидента погибли.