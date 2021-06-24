Вертолет разбился в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "112"

В Ленинградской области упал вертолет. Информация об этом поступила в региональное управление МЧС.

Крушение произошло в деревне Корпикюле на территории Гатчинского района. Предполагается, что воздушное судно принадлежало Росгвардии. Экипаж якобы выполнял учебный полет без вооружения.

По данным источника ТАСС, в результате произошедшего погибли три человека.

При этом, как сообщили региональные власти, жители не пострадали. Подробности происшествия уточняются.

В мае 2021 года сообщалось, что в результате падения вертолета в Архангельской области скончался один человек. Двое пострадавших получили травмы. По факту трагедии возбудили уголовное дело.

