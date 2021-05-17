Один человек погиб при падении вертолета в Архангельской области

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Вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. Об этом информирует сайт Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, что сигнал о падении вертолета поступил 17 мая в 21:25. Инцидент случился в районе острова Мудьюнг.

В результате падения погиб один человек. Еще двое пострадавших получили различные травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека)", – заявили в ведомстве.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Упавший вертолет находится на плаву.

На место происшествия в ближайшее время может прибыть санитарная авиация. Сейчас там находятся спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на катере на воздушной подушке "Хивус".

"Также следует катер 20 лет МЧС России со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области", – рассказали в ведомстве.

В ликвидации последствий падения вертолета участвуют 24 человека и 6 единиц техники.

Ранее легкомоторный самолет упал в Иркутской области. В результате случившегося погибли два человека. По предварительной информации, воздушное судно было самодельным.