Один человек погиб при падении вертолета в Архангельской области

17 мая, 23:28
Фото: depositphotos/konstantin32
Вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. Об этом информирует сайт Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.
Сообщается, что сигнал о падении вертолета поступил 17 мая в 21:25. Инцидент случился в районе острова Мудьюнг.
В результате падения погиб один человек. Еще двое пострадавших получили различные травмы.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека)", – заявили в ведомстве.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Упавший вертолет находится на плаву.
На место происшествия в ближайшее время может прибыть санитарная авиация. Сейчас там находятся спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на катере на воздушной подушке "Хивус".
"Также следует катер 20 лет МЧС России со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области", – рассказали в ведомстве.
В ликвидации последствий падения вертолета участвуют 24 человека и 6 единиц техники.
Ранее легкомоторный самолет упал в Иркутской области. В результате случившегося погибли два человека. По предварительной информации, воздушное судно было самодельным.
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