Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении вертолета под Калининградом

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калининградской области

Двое пострадавших в результате крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области находятся в состоянии средней тяжести, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости.

"Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести", – заявили в ведомстве.

В четверг, 25 марта, вертолет Ка-32 МЧС РФ потерпел крушение в акватории Куршского залива при выполнении учебного полета. В результате катастрофы погиб один человек, двоих удалось спасти.