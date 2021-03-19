Названа предварительная причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону

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Предварительной причиной вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту Ростова-на-Дону стал отказ одного двигателя. К такому выводу пришли специалисты Уральской транспортной прокуратуры.

Airbus A321 направлялся из турецкой Антальи в Москву, однако был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону.

"Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", – приводит сообщение представителей прокуратуры РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья – Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно, необходимость предоставления резервного борта для доставки пассажиров в Москву изучают в авиакомпании.