Названа предварительная причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону

18:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Предварительной причиной вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту Ростова-на-Дону стал отказ одного двигателя. К такому выводу пришли специалисты Уральской транспортной прокуратуры.
Airbus A321 направлялся из турецкой Антальи в Москву, однако был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону.
"Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", – приводит сообщение представителей прокуратуры РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья – Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно, необходимость предоставления резервного борта для доставки пассажиров в Москву изучают в авиакомпании.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: