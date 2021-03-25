Вертолет потерпел крушение в Калининградской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет КА-32, согласно предварительным данным, рухнул в акватории Куршского залива в Калиниградской области. Он потерпел крушение при выполнении учебного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Двоих человек удалось спасти, их на катере доставят на берег. Поиски одного человека, находившегося на борту вертолета, продолжаются.

Официальная информация о происшествии с КА-32 МЧС уточняется. Все обстоятельства сейчас неизвестны.

Ранее в Красноярске при взлете сломался самолет МЧС РФ. В результате происшествия никто не пострадал.