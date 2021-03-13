Президент Казахстана поручил установить причины авиакатастрофы в Алма-Аты

Фото: instagram.com/kris_p_almaty

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал выяснить причины крушения самолета Ан-26 около аэропорта Алма-Аты. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

"По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", – сказал Токаев.

Он также выразил соболезнования близким и родным погибших в катастрофе.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим", – добавил президент.

Четыре человека погибли в результате авиакатастрофы в Алма-Ате, еще двое госпитализированы. В МЧС страны отметили, что военный самолет пропал с радаров, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. Ан-26 следовал из Нур-Султана.

По предварительным данным, на борту находились шесть человек.

