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Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

"9 февраля при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пилот и пассажиры в результате происшествия не пострадали. В настоящее время комиссия Восточного военного округа работает на месте аварии для установления ее причин.

В январе три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области. Сообщалось, что погибли пилот и две женщины-пассажирки.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что самолет упал вследствие столкновения с другим воздушным судном. Отмечалось, что оба самолета выполняли тренировочные полеты.