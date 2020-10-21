Самолет Су-34 разбился в Хабаровском крае

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На учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В пресс-службе заявили, что экипаж благополучно катапультировался. Сейчас летчиков эвакуировали на аэродром базирования. Сообщается, что члены экипажа выполняли полет без боекомплекта.

К месту происшествия выехала окружная комиссия. Под предварительной причиной случившегося рассматривают техническую неисправность.

В конце сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Самолет рухнул в лесистой местности. Прибывшие на место ЧП специалисты заявили, что на земле разрушений нет.